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Хорошая новость — корабли РФ не могут обстреливать Одессу

14 ноября 2024 09:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Черноморский флот РФ не может обстреливать Одессу — подробности
Российский военный корабль в порту. Фото: иллюстративное/росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Российские военные корабли фактически перестали выходить в акваторию Черного моря из-за изменения погодных условий. Впрочем, опасность остается из-за наличия вражеской авиации.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам спикера, в составе Черноморского флота РФ нет кораблей-ракетоносителей с универсальными пусковыми установками. На вооружении более устаревшие модели.

"Это является положительным моментом для нас. Кроме того, само расположение Новороссийской бухты является не самым лучшим с точки зрения географии. Там довольно сложная навигация в период штормов, который сейчас начался и будет фактически до середины весны продолжаться", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, основные судоремонтные мощности России остаются во временно оккупированном Крыму. Россияне боятся заводить туда поврежденные суда из-за угрозы украинских ударов. Усложняет положение вражеского флота также закрытый пролив Босфор.

"Можем вспомнить, как в 2022 году они властвовали в части Черного моря. А по состоянию на данный момент это фактически невозможно", — резюмирует Дмитрий Плетенчук.

Опасность в небе

Российские корабли уже не используются для обстрелов украинских городов. Но их функцию фактически перебрали самолеты. Присутствие авиации врага в акватории Черного и Азовского морей остается проблемой для Украины.

"Та акватория, которую мы от них освободили, она до сих пор остается серой зоной из-за этого. Россияне используют воздушное пространство Черного моря для нанесения воздушных ударов", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы стали меньше атаковать русские корабли. Также мы писали, сколько вражеских кораблей осталось во временно оккупированном Крыму.

Одесса война Черное море обстрелы флот угроза кораблей

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