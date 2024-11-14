Черноморский флот РФ не может обстреливать Одессу — подробности

Российский военный корабль в порту. Фото: иллюстративное/росСМИ

Российские военные корабли фактически перестали выходить в акваторию Черного моря из-за изменения погодных условий. Впрочем, опасность остается из-за наличия вражеской авиации.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Позитив для Украины

По словам спикера, в составе Черноморского флота РФ нет кораблей-ракетоносителей с универсальными пусковыми установками. На вооружении более устаревшие модели.

"Это является положительным моментом для нас. Кроме того, само расположение Новороссийской бухты является не самым лучшим с точки зрения географии. Там довольно сложная навигация в период штормов, который сейчас начался и будет фактически до середины весны продолжаться", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, основные судоремонтные мощности России остаются во временно оккупированном Крыму. Россияне боятся заводить туда поврежденные суда из-за угрозы украинских ударов. Усложняет положение вражеского флота также закрытый пролив Босфор.

"Можем вспомнить, как в 2022 году они властвовали в части Черного моря. А по состоянию на данный момент это фактически невозможно", — резюмирует Дмитрий Плетенчук.

Опасность в небе

Российские корабли уже не используются для обстрелов украинских городов. Но их функцию фактически перебрали самолеты. Присутствие авиации врага в акватории Черного и Азовского морей остается проблемой для Украины.

"Та акватория, которую мы от них освободили, она до сих пор остается серой зоной из-за этого. Россияне используют воздушное пространство Черного моря для нанесения воздушных ударов", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы стали меньше атаковать русские корабли. Также мы писали, сколько вражеских кораблей осталось во временно оккупированном Крыму.