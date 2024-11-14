Командиры ЧФ с семьями уехали из Крыма

Порт Севастополя. Фото: АТЭШ

Гибель начальника штаба ракетных кораблей Черноморского флота России Валерия Транковского вызвала панику среди оккупантов. Часть руководящего состава флота после этого перебралась в Новороссийск.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Сбежали с семьями

По словам спикера, невозможно гарантированно сказать, где именно сейчас находится командование флота, но очевидно, что офицеры волнуются и стремятся покинуть Крым. Тем более что фактически и флот, и личный состав сейчас находятся в Новороссийске.

"Я бы на их месте начал бы волноваться конечно. Да, какая-то часть руководящего состава, конечно, должна быть уже и в Новороссийске, так же как и некоторые семьи военнослужащих уже фактически переехали в Новороссийск вынужденно", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Серьезная потеря для оккупантов

Спикер ВМС объяснил, что гибель Валерия Транковского является серьезным ударом для врага. Ведь начальник штаба — это человек, управляющий всеми процессами и на котором фактически держится вся структура.

"Командующий принимает судьбоносные решения, общую стратегию и тактику, но вся штабная работа лежит на начальнике штаба. Это человек, который можно сказать, незаменим", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Он также подчеркнул, что найти равноценную замену Транковскому будет сложно из-за специфики работы и необходимости соответствующего уровня подготовки и навыков.

Напомним, Служба безопасности Украины провела успешную ликвидацию российского руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота Валерия Транковского. Он умер в результате взрыва в собственном автомобиле. Также мы сообщали, что российские корабли в Черном море сейчас не могут производить обстрелы украинских городов.