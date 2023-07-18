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Комендантська година в Одесі: скільки порушників виявили поліцейські за тиждень

18 липня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Комендантська година в Одесі: скільки порушників виявили поліцейські за тиждень
Перевірка порушника комендантської години. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські Одещини за тиждень перевірили майже півтори тисячі осіб, які перебували на вулиці під час комендантської години. У більшості випадків громадяни порушували правила дорожнього руху, але були також випадки дрібного хуліганства, домашнього насильства та розпивання алкоголю у громадських місцях.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Поліцейські склали 130 протоколів про адміністративні правопорушення та розкрили п'ять кримінальних справ. На порушників накладено штрафи на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Які правопорушення найчастіше фіксували поліцейські

Були виявлені та задокументовані:

  • порушення правил керування або експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
  • перевищення швидкості руху, проїзд на червоне світло та інші порушення правил дорожнього руху, 
  • порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд та іншого майна,
  • дрібне хуліганство, куріння в заборонених місцях та інші адміністративні порушення.
Інфографіка про виявлені порушення. Фото: ГУНП в Одеській області
Інфографіка про виявлені порушення. Фото: ГУНП в Одеській області

Заборони, які діють на Одещині

Нагадуємо, на території Одеської області діє комендантська година з 24:00 до 05:00. Виходити на вулиці дозволяється лише за наявності спеціальних перепусток або в разі необхідності пройти в найближче укриття під час повітряної небезпеки. Громадян закликають планувати свої справи та маршрути таким чином, щоб до початку комендантської години бути в безпечному домашньому оточенні.

Нагадаємо, вночі 17 липня патрульні помітили автомобіль марки Dodge, що порушував комендантську годину. Інспектори оперативно зупинили транспортний засіб, за кермом якого перебував 49-річний водій з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння. Від огляду на стан сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі водій відмовився. Однак замість того, щоб прийняти свої дії, порушник запропонував поліцейським суму в 300 доларів США в обмін на неухильне мовчання.

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