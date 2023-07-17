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В Одесі п’яний водій пропонував поліції хабар: яке покарання на нього чекає

17 липня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі п’яний водій пропонував поліції хабар: яке покарання на нього чекає
Поліція перевіряє водія. Фото: ілюстративне / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі патрульні помітили автомобіль марки Dodge, що порушував комендантську годину. Інспектори оперативно зупинили транспортний засіб, за кермом якого знаходився 49-річний водій з очевидними ознаками алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Від огляду на стан сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі, водій відмовився. Однак, замість того, щоб прийняти свої дії, порушник запропонував поліцейським суму в 300 доларів США в обмін на неухильне мовчання.

Яке покарання чекає на водія

Поліцейські попередили водія про кримінальну відповідальність за подібні пропозиції, проте він не відмовився від своїх намірів. Тому порушник був оштрафований за статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також затриманий з огляду на ознаки злочину за статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Водія передали слідчим для подальшого розслідування справи.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість і втратив контроль над авто. 

Також ми писали, що 8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

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