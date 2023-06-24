П'яний водій побив антирекорд в Одесі: скільки алкоголю в його крові

Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google

За вчорашню добу поліцейські зупинили 12 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 13 разів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,51 проміле — це майже в 13 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 2,46 проміле, 1,17 та 0,36 проміле, що більше норми в 12, 6 та 2 рази відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, на перехресті автошляхів М-13 та Р-33 біля села Дем'янівка, що в Окнянській громаді, сталася аварія. Внаслідок ДТП ушпиталили трьох людей.

Зазначимо, що на вулиці Академіка Вільямса поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.