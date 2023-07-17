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В Одессе пьяный водитель предлагал полиции взятку: какое наказание его ждет

17 июля 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе пьяный водитель предлагал полиции взятку: какое наказание его ждет
Полиция проверяет водителя. Фото: иллюстративный / google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью патрульные заметили автомобиль марки Dodge, нарушавший комендантский час. Инспекторы оперативно остановили транспортное средство, за рулем которого находился 49-летний водитель с очевидными признаками алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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От осмотра на состояние опьянения на месте остановки и в медицинском заведении водитель отказался. Однако вместо того, чтобы принять свои действия, нарушитель предложил полицейским сумму в 300 долларов США в обмен на неуклонное молчание.

Какое наказание ждет водителя

Полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности за подобные предложения, но он не отказался от своих намерений. Поэтому нарушитель был оштрафован по статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а также задержан с учетом признаков преступления по статье 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. Водителя передали следователям для дальнейшего расследования дела.

ДТП в Одесской области

Напомним, утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

Также мы писали, что 8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

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