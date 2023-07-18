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Комендантский час в Одессе: сколько нарушителей обнаружили полицейские за неделю

18 июля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Комендантский час в Одессе: сколько нарушителей обнаружили полицейские за неделю
Проверка нарушителя комендантского часа. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские Одесчины за неделю проверили около полутора тысяч человек, которые находились на улице во время комендантского часа. В большинстве случаев граждане нарушали правила дорожного движения, но также были случаи мелкого хулиганства, домашнего насилия и распития алкоголя в общественных местах.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские составили 130 протоколов об административных правонарушениях и раскрыли пять уголовных дел. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Какие правонарушения чаще всего фиксировали полицейские

Были обнаружены и документированы:

  • нарушение правил управления или эксплуатации транспортных средств, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами;
  • превышение скорости движения, проезд на красный свет и другие нарушения правил дорожного движения,
  • нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств, груза, дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений и другого имущества,
  • мелкое хулиганство, курение в запретных местах и другие административные нарушения.
Инфографика об обнаруженных нарушениях. Фото: ГУНП в Одесской области
Инфографика об обнаруженных нарушениях. Фото: ГУНП в Одесской области

Запреты, действующие в Одесской области

Напомним, на территории Одесской области действует комендантский час с 24:00 до 05:00. Выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждан призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть в безопасном домашнем окружении.

Напомним, ночью 17 июля патрульные заметили автомобиль марки Dodge, нарушавший комендантский час. Инспекторы оперативно остановили транспортное средство, за рулем которого находился 49-летний водитель с очевидными признаками алкогольного опьянения. Учитывая состояние опьянения на месте остановки и в медицинском заведении, водитель отказался. Однако вместо того, чтобы принять свои действия, нарушитель предложил полицейским сумму в 300 долларов США в обмен на неукоснительное молчание.

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