Комітет з нацбезпеки почав розглядати закон про мобілізацію — нардеп Гончаренко

Мобілізовані військовослужбовці. Фото: Getty Images

Сьогодні, 4 січня, у Верховній Раді відбувся перший розгляд оновленого законопроєкту про мобілізацію. Засідання у комітеті нацбезпеки відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів Народний депутат України Олексій Гончаренко.

Читайте також:

За його словами, командування армії наголошує, що посилення мобілізації — це обʼєктивна складова війни.

"Не буде посилення — нема кому буде боронити державу. Водночас вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення", — написав нардеп.

Крім того, урядовий законопроєкт планують детально розглядати з юристами протягом найближчих трьох днів. Адже 8 січня спливає його термін подання. Після цього документ необхідно передати до Ради.

Нагадаємо, в Україні готують новий законопроєкт щодо військової служби. У ньому, зокрема, розширять відомості у реєстрі військовозобов'язаних. Це передбачено у проєкті закону під номером 10062.

Також ми писали, що в Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних. Проте ситуація з призовом залишається складною. Відтак ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.