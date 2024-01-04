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Комітет з нацбезпеки почав розглядати закон про мобілізацію — нардеп Гончаренко

4 січня 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Комітет з нацбезпеки почав розглядати закон про мобілізацію — нардеп Гончаренко
Мобілізовані військовослужбовці. Фото: Getty Images
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 4 січня, у Верховній Раді відбувся перший розгляд оновленого законопроєкту про мобілізацію. Засідання у комітеті нацбезпеки відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров. 

Про це у своєму Telegram-каналі розповів Народний депутат України Олексій Гончаренко.

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За його словами, командування армії наголошує, що посилення мобілізації — це обʼєктивна складова війни. 

"Не буде посилення — нема кому буде боронити державу. Водночас вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення", — написав нардеп. 

Крім того, урядовий законопроєкт планують детально розглядати з юристами протягом найближчих трьох днів. Адже 8 січня спливає його термін подання. Після цього документ необхідно передати до Ради. 

Нагадаємо, в Україні готують новий законопроєкт щодо військової служби. У ньому, зокрема, розширять відомості у реєстрі військовозобов'язаних. Це передбачено у проєкті закону під номером 10062. 

Також ми писали, що в Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних. Проте ситуація з призовом залишається складною. Відтак ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.

 

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