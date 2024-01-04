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Комитет по нацбезопасности начал рассматривать закон о мобилизации — нардеп Гончаренко

4 января 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Комитет по нацбезопасности начал рассматривать закон о мобилизации — нардеп Гончаренко
Военный с флагом. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 4 января, в Верховной Раде состоялось первое рассмотрение обновленного законопроекта о мобилизации. Заседание в комитете по безопасности посетили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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По его словам, командование армии подчеркивает, что усиление мобилизации — это объективная составляющая войны.

"Не будет усиления — некому будет защищать государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убирать антиконституционные положения", — написал нардеп.

Кроме того, правительственный законопроект планируют подробно рассматривать с юристами в течение ближайших трех дней. Ведь 8 января истекает его срок подачи. После этого документ необходимо передать в Совет.

Напомним, в Украине готовят новый законопроект по военной службе. В нем, в частности, расширят сведения в реестре военнообязанных. Это предусмотрено в проекте под номером 10062.

Также мы писали, что в Украине продолжают мобилизовать военнообязанных. Однако ситуация с призывом остается сложной. Следовательно, экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.

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