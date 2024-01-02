Нардеп Гончаренко вніс до ВР власну версію законопроєкту про мобілізацію

Нардеп Олексій Гончаренко на трибуні Верховної Ради. Фото: ВР

У Різдвяний вечір Кабін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів Народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Що пропонує нардеп

Демобілізація через 18 місяців (не 36 як хоче уряд)

Звільнення строковиків через місяць після набрання чинності (уряд каже аж через 7! чого чекати?) і відстрочка від мобілізації 12 місяців (уряд хоче 6)

Право на звільнення особам з інвалідністю 3 групи (не тільки 1 та 2)

Заборона мобілізації осіб з інвалідністю 3 групи

Відстрочка від мобілізації чоловіків осіб з інвалідністю

Здобувачі освіти, які вчаться і здобувають рівень вище за вже здобутий (тобто, наприклад, якщо ви вчитесь на магістратурі, а до цього здобули ступінь бакалавра)

"Буду добиватись, щоб всі ці пропозиції були враховані!", — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розкрив суть нового підходу до мобілізації. За його словами, уряд вже консолідував всі бази даних з інформацією про чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном. Влада вже вирішує, як здійснити оповіщення українців про необхідність прийти до ТЦК СП.

Також ми писали, що більшість правозахисників та військових наполягають на необхідності внесення правок до проєкту про мобілізацію. Про те, чи є зможуть народні депутати прийняти законопроєкт у першому читанні, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.