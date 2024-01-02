Нардеп Гончаренко внес в ВР собственную версию законопроекта о мобилизации

Нардеп Алексей Гончаренко на трибуне Верховной Рады Фото: ВР

В Рождественский вечер Кабин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Что предлагает нардеп

Демобилизация через 18 месяцев (не 36 как хочет правительство)

Освобождение срочников через месяц после вступления в силу (правительство говорит аж через 7! чего ждать?) и отсрочка от мобилизации 12 месяцев (правительство хочет 6)

Право на освобождение лицам с инвалидностью 3 группу (не только 1 и 2)

Запрет мобилизации лиц с инвалидностью 3 группы

Отсрочка от мобилизации мужчин лиц с инвалидностью

Соискатели образования, которые учатся и получают уровень выше уже полученного (то есть, например, если вы учитесь на магистратуре, а до этого получили степень бакалавра)

"Буду добиваться, чтобы все эти предложения были учтены!" , — отметил Гончаренко.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации. По его словам, правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. Власти уже решают, как осуществить оповещение украинцев о необходимости прийти в ТЦК СП.

Также мы писали, что большинство правозащитников и военных настаивают на необходимости внесения правок в проект мобилизации. О том, смогут ли народные депутаты принять законопроект в первом чтении, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.