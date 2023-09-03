На Одещині робитимуть щеплення від КПК

Вакцинація дитини. Фото ілюстративне: google.com

В Одеській області планують вакцинувати 30 000 дітей від кору, паротиту та краснухи. Наразі щеплення вже отримали 4 500 дітей.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики ДУ"Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Людмила Самойленко.

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За її словами, у 2023 році всього в Україні заплановано вакцинувати 270 000 дітей, понад 30 тисяч з яких в Одеській області.

"Catch-up вакцинація розрахована на тих, хто вчасно її не отримав. Діти старше 2 років і до 6 років — мають вакцинуватись однією дозою, діти від 7 до 18 років — двома. Вакцина надходить з Нідерландів, вона сертифікована та абсолютно безпечна. Не було виявлено ще жодного випадку несприятливих наслідків після щеплення. Вакцинування необхідне, адже за перші шість місяців 2023 року в Україні зареєстровано понад двадцять випадків корі, що у чотири з половиною рази перевищує торішній показник за той самий проміжок часу. У Одеській області було шість підозрілих інцидентів, але вони не підтвердились", — розповіла Людмила Самойленко.

Графік щеплень від КПК

Графік вакцинації передбачає наявність двох ін'єкцій: 12 місяців і 6 років. Перше щеплення кір, краснуха, паротит виробляє імунітет від інфекцій у період, а ревакцинація, перед вступом до школи, гарантує створення захисту від захворювань на десятиліття.

вакцинація КПК проводиться в період, наближений до графіка, якщо була відкладена через захворювання або інші тимчасові протипоказання;

за наявності показань (найчастіше в екстрених ситуаціях) може використовуватися моновакцина з ревакцинацією не раніше ніж через 12 місяців комплексної.

Нагадаємо, в Одеській області триває вакцинація дітей у рамках всеукраїнської кампанії з наздоганяючої вакцинації. Наразі до регіону вже доставили понад 35 тисяч доз вакцини.