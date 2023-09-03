В Одесской области будут делать прививки от КПК

Вакцинация ребенка. Фото иллюстративный: google.com

В Одесской области планируют вакцинировать 30 тысяч детей от кори, паротита и краснухи. В настоящее время прививки уже получили 4500 детей.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщила заведующая отделом иммунопрофилактики ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Людмила Самойленко.

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По ее словам, в 2023 году всего в Украине планируется вакцинировать 270 000 детей, более 30 тысяч из которых — в Одесской области.

"Catch-up вакцинация рассчитана на тех, кто своевременно ее не получил. Дети старше 2 лет и до 6 лет должны вакцинироваться одной дозой, дети от 7 до 18 лет — двумя. Вакцина поступает из Нидерландов, сертифицирована и абсолютно безопасна. Не было обнаружено еще ни одного случая неблагоприятных последствий после прививки. Вакцинирование необходимо, ведь за первые шесть месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано более двадцати случаев кори, что в четыре с половиной раза превышает прошлогодний показатель за тот же промежуток времени. В Одесской области было шесть подозрительных инцидентов, но они не подтвердились", — рассказала Людмила Самойленко.

График прививок от КПК

График вакцинации подразумевает наличие двух инъекций: 12 месяцев и 6 лет. Первая прививка — корь, краснуха, паротит — производит иммунитет от инфекций в этот период, а ревакцинация, перед поступлением в школу, гарантирует создание защиты от заболеваний десятилетиями.

вакцинация КПК проводится в период, приближенный к графику, если была отложена из-за заболевания или других временных противопоказаний;

при наличии показаний (чаще в экстренных ситуациях) может использоваться моновакцина с ревакцинацией не ранее чем через 12 месяцев комплексной.

Напомним, в Одесской области продолжается вакцинация детей в рамках всеукраинской кампании по догоняющей вакцинации. В настоящее время в регион уже доставили более 35 тысяч доз вакцины.