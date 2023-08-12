В Одесі діти можуть отримати вакцину від КПК

Лікар робить щеплення. Фото: pixabay

В Одеській області триває вакцинація дітей у рамках всеукраїнської кампанії з наздоганяючої вакцинації. Наразі до регіону вже доставили понад 35 тисяч доз вакцини.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

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За інформацією медиків, наразі в Одеській області працює 98 пунктів вакцинації, де можна зробити вакцину від кору, паротиту та краснухи.

Скільки всього вакцини

В Одеську область доставлено доз 36 460 комбінованої вакцини, з них — 30 320 доз в рамках наздоганяючої кампанії та 6 140 доз для забезпечення рутинної вакцинації.

Планові щеплення

В 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист дитини від кору, паротиту та краснухи.

Довідкові номери

095 282 04 93 — для виклику мобільної бригади вакцинації;

0 800 60 20 19 — гаряча лінія МОЗ.

Де можна зробити щеплення

З розташуванням та графіком роботи центрів вакцинації можна ознайомитися за посиланням. Також звернутися по допомогу можна у точки "Сільпо" на вул. Бочарова, 38а та вул. Жуковського, 24.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Одесі народилися 137 маленьких українців. Серед яких, як і попереднього тижня, лави одеситів поповнили чотири двійні.