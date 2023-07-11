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Населення Одеси поповнило 159 малюків: календар щеплень з перших днів

11 липня 2023 15:20
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Анна Мурадова
Редактор
Населення Одеси поповнило 159 малюків: календар щеплень з перших днів
Новонароджена дитина. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі народилися 159 маленьких українців, серед них три пари близнюків. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики — на світ з'явилося 83 юних одеситів та 76 маленьких одеситок. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні. 

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планова ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця. 

Нагадаємо, з початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.

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