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Население Одессы пополнило 159 малышей: календарь прививок с первых дней

11 июля 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Население Одессы пополнило 159 малышей: календарь прививок с первых дней
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе родилось 159 маленьких украинцев, среди них три пары близнецов. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики — на свет появилось 83 юных одессита и 76 маленьких одесситок.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Все городские роддома Одессы в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, с начала года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.

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