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На Одещині із початку року народилося понад чотири тисячі українців

7 травня 2023 15:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині із початку року народилося понад чотири тисячі українців
Новонароджене немовля. Фото: pixabay
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

З початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

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Нині українці, як ніколи, гостро відчувають всі життєві події. Особливу радість приносить народження довгоочікуваної дитини.

З початку 2023 року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано  народження 13 165 дітей:

  • Дніпропетровська область — 4675; 
  • Запорізька область — 1047; 
  • Кіровоградська область — 1504;
  • Миколаївська область — 1491;
  • Одеська область — 4331;
  • Херсонська область — 117.

Найбільше новонароджених у Дніпропетровській області — 4675, найменше — у Херсонській області 117.

Зазначимо, на Одещині дитина випала з балкона квартири, яка розташована на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського. За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції — це сталось, коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати.

Нагадаємо, у липні 2021 році стало відомо, що батько заморив голодом власного сина. Він вважав, що дитина потребувала "духовного лікування". Суд визнав його винним. 

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