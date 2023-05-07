На Одещині із початку року народилося понад чотири тисячі українців

Новонароджене немовля. Фото: pixabay

З початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Читайте також:

Нині українці, як ніколи, гостро відчувають всі життєві події. Особливу радість приносить народження довгоочікуваної дитини.

З початку 2023 року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження 13 165 дітей:

Дніпропетровська область — 4675;

Запорізька область — 1047;

Кіровоградська область — 1504;

Миколаївська область — 1491;

Одеська область — 4331;

Херсонська область — 117.

Найбільше новонароджених у Дніпропетровській області — 4675, найменше — у Херсонській області 117.

Зазначимо, на Одещині дитина випала з балкона квартири, яка розташована на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського. За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції — це сталось, коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати.

Нагадаємо, у липні 2021 році стало відомо, що батько заморив голодом власного сина. Він вважав, що дитина потребувала "духовного лікування". Суд визнав його винним.