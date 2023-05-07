На Одещині із початку року народилося понад чотири тисячі українців
З початку року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження понад 13 тисяч дітей. Серед них 4331 — в Одеській області.
Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
Нині українці, як ніколи, гостро відчувають всі життєві події. Особливу радість приносить народження довгоочікуваної дитини.
З початку 2023 року відділами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) зареєстровано народження 13 165 дітей:
- Дніпропетровська область — 4675;
- Запорізька область — 1047;
- Кіровоградська область — 1504;
- Миколаївська область — 1491;
- Одеська область — 4331;
- Херсонська область — 117.
Найбільше новонароджених у Дніпропетровській області — 4675, найменше — у Херсонській області 117.
Зазначимо, на Одещині дитина випала з балкона квартири, яка розташована на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського. За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції — це сталось, коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати.
Нагадаємо, у липні 2021 році стало відомо, що батько заморив голодом власного сина. Він вважав, що дитина потребувала "духовного лікування". Суд визнав його винним.