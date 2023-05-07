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В Одесской области с начала года родилось более четырех тысяч украинцев

7 мая 2023 15:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области с начала года родилось более четырех тысяч украинцев
Новорожденный младенец. Фото: pixabay
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

С начала года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса).

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С начала 2023 года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение 13 165 детей:

  • Днепропетровская область — 4675;
  • Запорожская область — 1047;
  • Кировоградская область — 1504;
  • Николаевская область — 1491;
  • Одесская область — 4331;
  • Херсонская область — 117.

Больше всего новорожденных в Днепропетровской области — 4675, меньше всего — в Херсонской области 117.

Отметим, в Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции — это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что отец уморил голодом собственного сына. Он считал, что ребенок нуждался в "духовном лечении". Суд признал его виновным.

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