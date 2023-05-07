В Одесской области с начала года родилось более четырех тысяч украинцев
С начала года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение более 13 тысяч детей. Среди них 4331 — в Одесской области.
Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса).
Сейчас украинцы как никогда остро ощущают все жизненные события. Особую радость приносит рождение долгожданного ребенка.
С начала 2023 года отделами ДРАЦС Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) зарегистрировано рождение 13 165 детей:
- Днепропетровская область — 4675;
- Запорожская область — 1047;
- Кировоградская область — 1504;
- Николаевская область — 1491;
- Одесская область — 4331;
- Херсонская область — 117.
Больше всего новорожденных в Днепропетровской области — 4675, меньше всего — в Херсонской области 117.
Отметим, в Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции — это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.
Напомним, в июле 2021 года стало известно, что отец уморил голодом собственного сына. Он считал, что ребенок нуждался в "духовном лечении". Суд признал его виновным.