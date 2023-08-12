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В Одессе продолжается догоняющая вакцинация детей: как присоединиться

12 августа 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе дети могут получить вакцину от КПК
Врач делает прививку. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области продолжается вакцинация детей в рамках всеукраинской кампании по догоняющей вакцинации. В настоящее время в регион уже доставили более 35 тысяч доз вакцины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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По информации медиков, в Одесской области работает 98 пунктов вакцинации, где можно сделать вакцину от кори, паротита и краснухи.

Сколько всего вакцины

В Одесскую область доставлено доз 36 460 комбинированной вакцины, из них 30 320 доз в рамках догоняющей кампании и 6 140 доз для обеспечения рутинной вакцинации.

Плановые прививки

В 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет — плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту ребенка от кори, паротита и краснухи.

Справочные номера

  • 095 282 04 93 — для вызова мобильной бригады вакцинации;
  • 0 800 60 20 19 — горячая линия Минздрава.

Где можно сделать прививку

С расположением и графиком работы центров вакцинации можно ознакомиться по ссылке. Также обратиться за помощью можно в точки "Сильпо" на ул. Бочарова, 38а и ул. Жуковского, 24.

Напомним, за прошедшую неделю в Одессе родилось 137 маленьких украинцев. Среди которых, как и на прошлой неделе, ряды одесситов пополнили четыре двойни.

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