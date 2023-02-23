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Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

23 лютого 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розшук правопорушника за запуск феєрверка в Одесі — що чекає на нього?
На нього чекає штраф чи обмеження волі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри заборону використання піротехнічних засобів, вчора, 22 лютого, близько 20-ї години  в одному з дворів на вулиці Академіка Заболотного запустили феєрверк. Наразі поліцейські розшукують правопорушника. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Яке покарання чекає на правопорушника

Наразі поліціянти проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, яка запустила феєрверк. Її мають притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством.

За даним фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч (від 17000 до 34000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до пʼяти років.

Нагадаємо, нещодавно на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який попри заборону, запускав феєрверки. Втім він не влаштував собі свято, а намагався розігнати дітей, що грали на майданчику у нього під вікнами. 

Також в Одесі 25 січня під час ракетної небезпеки чоловік вирішив випустити феєрверк, чим сильно налякав мешканців й порушив заборону. Поліцейські повідомили йому про підозру в хуліганстві.

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