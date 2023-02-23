Розыск правонарушителя за запуск фейерверка в Одессе — что ждет его?

Его ждет штраф или ограничение свободы

Несмотря на запрет на использование пиротехнических средств, вчера, 22 февраля, около 20 часов в одном из дворов на улице Академика Заболотного запустили фейерверк. Полицейские разыскивают правонарушителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Какое наказание ждет правонарушителя

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, запустившего фейерверк. Ее должны привлечь к ответственности согласно действующему законодательству.

По данному факту начато производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч (от 17000 до 34000 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или же ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, недавно на горячую линию 102 поступило сообщение о мужчине, который, несмотря на запрет, запускал фейерверки. Впрочем, он не устроил себе праздник, а пытался разогнать детей, которые играли на площадке у него под окнами.

Также в Одессе 25 января во время ракетной опасности мужчина решил выпустить фейерверк, чем сильно испугал жителей и нарушил запрет. Полицейские сообщили ему о подозрении в хулиганстве.