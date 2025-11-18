Контрабанда лісу до Молдови — підозра трьом учасникам схеми

Лісоматеріали, які перевозили контрабандою. Фото: Одеська обласна прокуратура

Злочина група налагодила незаконний експорт лісу до Молдови. До схеми входили депутат Добрянської селищної ради, підприємець та мешканець Чернігівщини. Вони використовували підроблені документи, щоб вивозити заборонені лісоматеріали, зокрема через Одещину. Держава недоотримала деревини майже на мільйон гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі схеми

Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам схеми з контрабанди лісу. За даними прокуратури, у групу входили депутат однієї з селищних рад Чернігівської області, місцевий житель та підприємець цього ж регіону. Вони виготовляли підроблені документи, завдяки яким могли оформлювати вивезення лісоматеріалів, заборонених до експорту. Фігуранти відправляли сосну до Молдови чотирма партіями. Для цього вони використовували два пункти пропуску — "Мамалига" на Буковині та "Старокозаче" на Одещині. Загальний об’єм незаконно переміщеного лісу становить 115 кубометрів. Вартість цих матеріалів оцінюють майже у 1 млн грн.

Як покарають

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України — контрабанда лісоматеріалів, заборонених до експорту. Їм загрожує до десяти років, позбавлення права займатися певною діяльністю або обіймати певні посади до трьох років та конфіскацію майна. Наразі слідство триває, а правоохоронці встановлюють усіх причетних та можливі додаткові епізоди.

