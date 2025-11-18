Видео
Видео

Контрабанда леса — в Одесчине перекрыли канал

Дата публикации 18 ноября 2025 11:01
обновлено: 11:01
Контрабанда леса в Молдову - подозрение трем участникам схемы
Лесоматериалы, которые перевозили контрабандой. Фото: Одесская областная прокуратура

Преступная группа наладила незаконный экспорт леса в Молдову. В схему входили депутат Добрянского поселкового совета, предприниматель и житель Черниговщины. Они использовали поддельные документы, чтобы вывозить запрещенные лесоматериалы, в частности через Одесскую область. Государство недополучило древесины почти на миллион гривен.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали схемы

Правоохранители сообщили о подозрении трем участникам схемы по контрабанде леса. По данным прокуратуры, в группу входили депутат одного из поселковых советов Черниговской области, местный житель и предприниматель этого же региона. Они изготавливали поддельные документы, благодаря которым могли оформлять вывоз лесоматериалов, запрещенных к экспорту. Фигуранты отправляли сосну в Молдову четырьмя партиями. Для этого они использовали два пункта пропуска — "Мамалыга" на Буковине и "Староказачье" в Одесской области. Общий объем незаконно перемещенного леса составляет 115 кубометров. Стоимость этих материалов оценивается почти в 1 млн грн.

Как накажут

Всем троим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201-1 Уголовного кодекса Украины - контрабанда лесоматериалов, запрещенных к экспорту. Им грозит до десяти лет, лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности до трех лет и конфискация имущества. Сейчас следствие продолжается, а правоохранители устанавливают всех причастных и возможные дополнительные эпизоды.

Напомним, мы сообщали, что в Черкассах будут судить мужчину пытался продать за границу украшения IV века — фибулы. Также мы писали, что туристку из Украины не пропустили в Польшу из-за денег.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
