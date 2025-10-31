Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тайник в машине — в Одесской области задержали контрабандиста

Тайник в машине — в Одесской области задержали контрабандиста

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 16:30
обновлено: 16:22
Пограничники в Одесской области разоблачили контрабанду сигарет
Сигареты, которые обнаружили в авто. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области пограничники остановили автомобиль, в котором обнаружили спрятанные сигареты. Водитель пытался провезти табак мимо контроля. Контрабанду изъяли, а нарушителя привлекут к ответственности.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы.

Реклама
Читайте также:

Контрабанда сигарет

В пункте пропуска "Табаки" пограничники Измаильского отряда во время осмотра автомобиля "Toyota" обнаружили 60 блоков сигарет марки "Ritm". Как выяснилось, 41-летний гражданин Молдовы пытался перевезти табачные изделия в тайнике. Часть он положил в подлокотнике, а остальные — под одеялом на полу заднего сиденья.

Что грозит

На мужчину составили протокол по статье 484 Таможенного кодекса Украины — за хранение и перевозку товаров, ввезенных с сокрытием от таможенного контроля. Ему грозит штраф в 100% стоимости контрабанды. Сигареты были изъяты до решения суда.

Напомним, мы сообщали, что на Львовщине разоблачили наркокурьера, которая везла 30 кг психотропов. Также мы писали, что в Одесской области иностранец хотел провезти контрабанду наркотиков.

Одесса граница контрабанда сигареты Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации