Пограничники в Одесской области разоблачили контрабанду сигарет

Сигареты, которые обнаружили в авто. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области пограничники остановили автомобиль, в котором обнаружили спрятанные сигареты. Водитель пытался провезти табак мимо контроля. Контрабанду изъяли, а нарушителя привлекут к ответственности.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении государственной пограничной службы.

Реклама

Читайте также:

Контрабанда сигарет

В пункте пропуска "Табаки" пограничники Измаильского отряда во время осмотра автомобиля "Toyota" обнаружили 60 блоков сигарет марки "Ritm". Как выяснилось, 41-летний гражданин Молдовы пытался перевезти табачные изделия в тайнике. Часть он положил в подлокотнике, а остальные — под одеялом на полу заднего сиденья.

Что грозит

На мужчину составили протокол по статье 484 Таможенного кодекса Украины — за хранение и перевозку товаров, ввезенных с сокрытием от таможенного контроля. Ему грозит штраф в 100% стоимости контрабанды. Сигареты были изъяты до решения суда.

Напомним, мы сообщали, что на Львовщине разоблачили наркокурьера, которая везла 30 кг психотропов. Также мы писали, что в Одесской области иностранец хотел провезти контрабанду наркотиков.