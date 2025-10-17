Видео
Україна
Контрабанда психотропов — на Одесчине разоблачили иностранца

Контрабанда психотропов — на Одесчине разоблачили иностранца

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:20
обновлено: 10:56
Иностранец пытался ввезти наркотики через пункт "Рени-авто"
Психотропы, которые пытался ввезти иностранец. Фото: Государственная пограничная служба

Гражданин Германии пытался провести наркотики из Молдовы в Украину через пункт пропуска "Рени-авто". Однако попытка не удалась — служебная собака Альма обнаружила запрещенные вещества в багаже. Теперь мужчине придется отвечать перед законом.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Контрабанда психотропов

Инцидент произошел на украинско-молдавской границе в пункте пропуска "Рени-авто". Во время досмотра багажа 28-летнего гражданина Германии служебная собака Альма подала сигнал о наличии запрещенных веществ. Во время проверки пограничники обнаружили пакеты и емкости с наркотиками. Экспресс-тест подтвердил, что это крэк, гашиш и каннабис общей массой примерно 300 граммов.

Что грозит

По факту происшествия в Национальную полицию передано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 305 Уголовного кодекса Украины — контрабанда наркотических средств. Правоохранители выясняют все обстоятельства и происхождение наркотиков. Максимальное наказание, которое может грозить иностранцу — до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который хранил психотропы. Также мы писали, что задержали женщину, которая незаконно пыталась перевезти редкие марки.

Одесса граница КПП наркотики иностранец Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
