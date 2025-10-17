Відео
Україна
Контрабанда психотропів — на Одещині викрили іноземця

Контрабанда психотропів — на Одещині викрили іноземця

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:20
Оновлено: 10:56
Іноземець намагався ввезти наркотики через пункт «Рені-авто»
Психотропи, які намагався ввезти іноземець. Фото: Державна прикордонна служба

Громадянин Німеччини намагався провести наркотики з Молдови в Україну через пункт пропуску "Рені-авто". Однак спроба не вдалася — службова собака Альма виявила заборонені речовини у багажі. Тепер чоловіку доведеться відповідати перед законом.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Контрабанда психотропів

Інцидент стався на українсько-молдовському кордоні в пункті пропуску "Рені-авто". Під час огляду багажу 28-річного громадянина Німеччини службова собака Альма подала сигнал про наявність заборонених речовин. Під час перевірки прикордонники виявили пакунки та ємності з наркотиками. Експрес-тест підтвердив, що це крек, гашиш і канабіс загальною масою приблизно 300 грамів.

Що загрожує

За фактом події до Національної поліції передано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 305 Кримінального кодексу України — контрабанда наркотичних засобів. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та походження наркотиків. Максимальне покарання, яке може загрожувати іноземцю — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який зберігав психотропи. Також ми писали, що затримали жінку, яка незаконно намагалася перевезти рідкісні марки.

Одеса кордон КПП наркотики іноземець Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
