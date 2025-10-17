Іноземець намагався ввезти наркотики через пункт «Рені-авто»

Психотропи, які намагався ввезти іноземець. Фото: Державна прикордонна служба

Громадянин Німеччини намагався провести наркотики з Молдови в Україну через пункт пропуску "Рені-авто". Однак спроба не вдалася — службова собака Альма виявила заборонені речовини у багажі. Тепер чоловіку доведеться відповідати перед законом.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Контрабанда психотропів

Інцидент стався на українсько-молдовському кордоні в пункті пропуску "Рені-авто". Під час огляду багажу 28-річного громадянина Німеччини службова собака Альма подала сигнал про наявність заборонених речовин. Під час перевірки прикордонники виявили пакунки та ємності з наркотиками. Експрес-тест підтвердив, що це крек, гашиш і канабіс загальною масою приблизно 300 грамів.

Що загрожує

За фактом події до Національної поліції передано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 305 Кримінального кодексу України — контрабанда наркотичних засобів. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та походження наркотиків. Максимальне покарання, яке може загрожувати іноземцю — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який зберігав психотропи.