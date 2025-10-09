На Одещині вилучили колекцію старовинних поштових марок

Пункт пропуску "Орлівка". Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На Одещині 61-річна жінка хотіла провезти через пункт пропуску "Орлівка" сотні старовинних поштових марок. Частина з них може мати культурну або історичну цінність. Колекцію вилучили, її походження та вартість встановлюють експерти.

Про це повідомили в Південному регіональному рівні Державної прикордонної служби.

Старовинні марки

61-річна жінка прямувала через пункт пропуску "Орлівка", коли під час огляду прикордонники разом із митниками виявили у її речах велику колекцію поштових марок. Загалом вилучено близько 600 екземплярів, датованих 1908–1980 роками. Серед них пам’ятні випуски, присвячені освоєнню космосу, а також марки з Куби, Мадагаскару, Монголії, Чехословаччини, Болгарії, Румунії та Буркіна-Фасо.

Марки, які вилучили на кордоні. Фото: Державна прикордонна служба

Що загрожує

Представники митниці склали протокол за статтею 483 Митного кодексу України — "Переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю". Експерти мають визначити, чи становить ця колекція культурну або історичну цінність. До рішення суду всі марки залишаються вилученими. Жінці загрожує штраф у розмірі від 50% до 100% від вартості цих товарів.

