В Одесской области изъяли коллекцию старинных почтовых марок

В Одесской области 61-летняя женщина хотела провезти через пункт пропуска "Орловка" сотни старинных почтовых марок. Часть из них может иметь культурную или историческую ценность. Коллекцию изъяли, ее происхождение и стоимость устанавливают эксперты.

Об этом сообщили в Южном региональном уровне Государственной пограничной службы.

61-летняя женщина направлялась через пункт пропуска "Орловка", когда во время осмотра пограничники вместе с таможенниками обнаружили в ее вещах большую коллекцию почтовых марок. Всего изъято около 600 экземпляров, датированных 1908-1980 годами. Среди них — памятные выпуски, посвященные освоению космоса, а также марки из Кубы, Мадагаскара, Монголии, Чехословакии, Болгарии, Румынии и Буркина-Фасо.

Марки, которые изъяли на границе. Фото: Государственная пограничная служба

Что грозит

Представители таможни составили протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины — "Перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля". Эксперты должны определить, представляет ли эта коллекция культурную или историческую ценность. До решения суда все марки остаются изъятыми. Женщине грозит штраф в размере от 50% до 100% от стоимости этих товаров.

