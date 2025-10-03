Обнаружили старинные книги на границе в пункте "Рени-авто"

Найденные в вещах мужчины книги. Фото: Государственная пограничная служба

Украинец пытался провезти через пункт пропуска "Рени-авто" две старинные книги. Издания могут иметь культурную или историческую ценность и относятся к редким образцам. Сейчас книги изъяты. Дело передано в суд из-за недекларирования товара.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Редкие книги

Измаильский отряд пограничников во время проверки на "Рени-авто" обнаружил в сумке 60-летнего гражданина Украины две книги: Sämmtliche Werke (1883) и Gesammelte Schriften (1904). Предварительно они могут принадлежать к редким изданиям конца XIX — начала XX века. Книги изъяты до решения суда.

Представители таможни составили протокол по ст. 471 ТКУ "Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами". Мужчине грозит штраф от 170 до 850 гривен. Экспертиза должна определить, действительно ли эти издания являются культурной или исторической ценностью.

