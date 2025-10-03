Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине пограничники в багаже нашли древние книги

На Одесчине пограничники в багаже нашли древние книги

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 13:08
Обнаружили старинные книги на границе в пункте "Рени-авто"
Найденные в вещах мужчины книги. Фото: Государственная пограничная служба

Украинец пытался провезти через пункт пропуска "Рени-авто" две старинные книги. Издания могут иметь культурную или историческую ценность и относятся к редким образцам. Сейчас книги изъяты. Дело передано в суд из-за недекларирования товара.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама
Читайте также:

Редкие книги

Измаильский отряд пограничников во время проверки на "Рени-авто" обнаружил в сумке 60-летнего гражданина Украины две книги: Sämmtliche Werke (1883) и Gesammelte Schriften (1904). Предварительно они могут принадлежать к редким изданиям конца XIX — начала XX века. Книги изъяты до решения суда.

Представители таможни составили протокол по ст. 471 ТКУ "Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами". Мужчине грозит штраф от 170 до 850 гривен. Экспертиза должна определить, действительно ли эти издания являются культурной или исторической ценностью.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области нашли коллекцию старинных монет. Также мы писали, что на Львовщине водитель хотел незаконно провезти новые айфоны.

Одесса граница контрабанда Одесская область Новости Одессы таможня
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации