Головна Одеса На Одещині прикордонники у багажі виявили стародавні книги

На Одещині прикордонники у багажі виявили стародавні книги

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 13:08
Виявили старовинні книги на кордоні в пункті «Рені-авто»
Знайдені в речах чоловіка книги. Фото: Державна прикордонна служба

Українець намагався провезти через пункт пропуску "Рені-авто" дві старовинні книги. Видання можуть мати культурну або історичну цінність і належать до рідкісних зразків. Наразі книги вилучено. Справа передана до суду через недекларування товару.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Рідкісні книги

Ізмаїльський загін прикордонників під час перевірки на "Рені-авто" виявив у сумці 60-річного громадянина України дві книги: Sämmtliche Werke (1883) та Gesammelte Schriften (1904). Попередньо вони можуть належати до рідкісних видань кінця XIX — початку XX століття. Книги вилучено до рішення суду.

Представники митниці склали протокол за ст. 471 МКУ "Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами". Чоловіку загрожує штраф від 170 до 850 гривень. Експертиза має визначити, чи справді ці видання є культурною чи історичною цінністю.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині знайшли колекцію старовинних монет. Також ми писали, що на Львівщині водій хотів незаконно провезти нові айфони.

Одеса кордон контрабанда Одеська область Новини Одеси митниця
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
