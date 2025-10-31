Прикордонники на Одещині викрили контрабанду цигарок

Цигарки, які виявили в авто. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині прикордонники зупинили автомобіль, у якому виявили сховані цигарки. Водій намагався провезти тютюн повз контроль. Контрабанду вилучили, а порушника притягнуть до відповідальності.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби.

Контрабанда цигарок

У пункті пропуску "Табаки" прикордонники Ізмаїльського загону під час огляду автомобіля "Toyota" виявили 60 блоків цигарок марки "Ritm". Як з’ясувалося, 41-річний громадянин Молдови намагався перевезти тютюнові вироби у сховку. Частину він поклав у підлокітнику, а решту — під ковдрою на підлозі заднього сидіння.

Що загрожує

На чоловіка склали протокол за статтею 484 Митного кодексу України — за зберігання та перевезення товарів, ввезених із приховуванням від митного контролю. Йому загрожує штраф у 100% вартості контрабанди. Цигарки вилучили до рішення суду.

