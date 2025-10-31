Відео
Схованку в машині — на Одещині затримали контрабандиста

Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:30
Оновлено: 16:22
Прикордонники на Одещині викрили контрабанду цигарок
Цигарки, які виявили в авто. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині прикордонники зупинили автомобіль, у якому виявили сховані цигарки. Водій намагався провезти тютюн повз контроль. Контрабанду вилучили, а порушника притягнуть до відповідальності.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби.

Контрабанда цигарок

У пункті пропуску "Табаки" прикордонники Ізмаїльського загону під час огляду автомобіля "Toyota" виявили 60 блоків цигарок марки "Ritm". Як з’ясувалося, 41-річний громадянин Молдови намагався перевезти тютюнові вироби у сховку. Частину він поклав у підлокітнику, а решту — під ковдрою на підлозі заднього сидіння.

Що загрожує

На чоловіка склали протокол за статтею 484 Митного кодексу України — за зберігання та перевезення товарів, ввезених із приховуванням від митного контролю. Йому загрожує штраф у 100% вартості контрабанди. Цигарки вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Львівщині викрили наркокур'єрку, яка везла 30 кг психотропів. Також ми писали, що на Одещині іноземець хотів провезти контрабанду наркотиків.

Одеса кордон контрабанда сигарети Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
