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На концерті пам'яті в Одесі зібрали кошти для захисників

12 липня 2023 17:00
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Анна Мурадова
Редактор
На концерті пам'яті в Одесі зібрали кошти для захисників
Благодійний концерт в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Міжнародному культурному центрі UNION в Одесі відбувся незабутній концерт, присвячений 70-річчю від народження видатного музиканта, композитора та засновника Odesa Jazz Fest. У цей особливий день друзі, колеги та шанувальники Юрія Кузнецова зібралися разом, щоб вшанувати його пам'ять та допомогти нашим захисникам.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Під час концерту гості мали змогу переглянути відеоролики зі спогадами про Юрія Кузнецова та насолодитися виконанням його учнів, друзів та колег. На сцені виступили провідні одеські музиканти, вокалісти та актори.

Саксофоніст на благодійному концерті. Фото: Одеська міська рада
Глядачів радували й композиції на роялі. Фото: Одеська міська рада

Павло Вугельман, заступник міського голови Одеси, підкреслив важливість проведення подібних концертів пам'яті. 

"Місто пам’ятає та віддає данину шани людині, яка до нестями любила Одесу й одеситів", — зазначив віцемер.

Концерт був також благодійним заходом, на якому зібрали понад 89 тисяч гривень. Зібрані кошти будуть передані в благодійний фонд "Корпорація монстрів" для придбання засобів тактичної медицини для захисників нашої країни.

Раніше ми писали, що понад 15 тисяч військовослужбовців пройшли навчання з тактичної допомоги в інструкторів благодійної організації PULSE. Серед тих, хто отримав важливі навички, які рятують життя, — спецпризначенці, які працюють в найгарячіших точках.

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