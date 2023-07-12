На концерте памяти в Одессе собрали деньги для защитников

Благотворительный концерт в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Международном культурном центре UNION в Одессе состоялся незабываемый концерт, посвященный 70-летию рождения выдающегося музыканта, композитора и основателя Odesa Jazz Fest. В этот особый день друзья, коллеги и поклонники Юрия Кузнецова собрались вместе, чтобы почтить его память и помочь нашим защитникам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Во время концерта гости имели возможность посмотреть видеоролики с воспоминаниями о Юрии Кузнецове и насладиться исполнением его учеников, друзей и коллег. На сцене выступили ведущие одесские музыканты, вокалисты и актеры.

Саксофонист на благотворительном концерте. Фото: Одесский городской совет

Зрителей радовали и композиции на рояле. Фото: Одесский городской совет

Павел Вугельман, заместитель городского головы Одессы подчеркнул важность проведения подобных концертов памяти.

"Город помнит и отдает дань уважения человеку, который безумно любил Одессу и одесситов", — отметил вицемер.

Концерт был также благотворительным мероприятием, на котором собрали более 89 тысяч гривен. Собранные средства будут переданы в благотворительный фонд "Корпорация монстров" на приобретение средств тактической медицины для защитников нашей страны.

Ранее мы писали, что более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение по тактической помощи у инструкторов благотворительной организации PULSE. Среди тех, кто получил важные навыки, спасающие жизнь, — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.