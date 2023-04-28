Корабельне угруповання в Чорному морі під час нічної атаки не залучалося, — Гуменюк
Попри шторм, присутність російських кораблів у Чорному морі залишається значною. На бойовому чергуванні перебувають ворожі ракетоносії.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
Наразі в акваторії Чорного моря знаходиться 16 великих кораблів РФ, з яких три — ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" може становити 24 ракети.
"Вони продовжують бойове чергування, вони перебувають у відкритому морі. Це говорить про те, що підтягнуті судна, які несуть безпілотні розвідники", — наголошує речниця "Півдня".
Також за її словами, така велика кількість кораблів зараз означає, що вони не залучали "Калібри" з Чорного моря, а лише стратегічну авіацію.
"Вони не залучали активність корабельного угрупування, оскільки ввечері було 2 ракетоносії з 16 ракетами, а під час тривоги додався ще один для чергування", — додала Гуменюк.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.
За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Станом на зараз відомо уже про сімох загиблих уманцях.
Станом на 9 ранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про шістьох загиблих. У соцмережах з’явилася непідтверджена поки інформація про те, що серед загиблих є малолітня дитина.