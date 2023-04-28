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Корабельная группировка в Черном море во время ночной атаки не привлекалась, — Гуменюк

28 апреля 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Корабельная группировка в Черном море во время ночной атаки не привлекалась
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на шторм, присутствие российских кораблей в Черном море остается значительным. На боевом дежурстве находятся вражеские ракетоносители.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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В настоящее время в акватории Черного моря находится 16 крупных кораблей РФ, из которых три — ракетоносители. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты.

"Они продолжают боевое дежурство, они находятся в открытом море. Это говорит о том, что подтянутые суда, которые несут беспилотные разведчики", — отмечает спикер "Юга".

По ее словам, такое большое количество кораблей сейчас означает, что они не привлекали "Калибры" из Черного моря, а только стратегическую авиацию.

"Они не привлекали активность корабельной группировки, поскольку вечером было 2 ракетоносителя с 16 ракетами, а во время тревоги добавился еще один для дежурства", — добавила Гуменюк.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Сейчас известно уже о семи погибших уманцах.

По состоянию на 9 утра глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал о шести погибших. В соцсетях появилась пока не подтвержденная информация о том, что среди погибших есть малолетний ребенок.

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