Ракетоносії знову на чергуванні у Чорному морі

Російські кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Оперативна ситуація на півдні України залишається напруженою, ворог продовжує маневри в північно-західній частині Чорного моря. Після нічної атаки на чергуванні залишилися ракетоносії, тож ймовірність повторних ударів залишається високою.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких є ракетоносії;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель.

"На бойовому чергуванні залишилось 2 надводні ракетоносії, спорядження ракетами типу "Калібр" може сягати 16", — йдеться у повідомленні військових.

Обстріли України

За минулу добу ворог здійснив 44 артилерійських обстріли з використанням 220 снарядів. Серед населених пунктів постраждали житлові сектори Станіслава та Херсону. Зафіксовано пошкодження приватних будинків та автівок, люди не постраждали.

Нагадаємо, українська армія вже використовує протикорабельні ракети Harpoon для захисту узбережжя Чорного моря, зокрема, Одеси. Але у поєднанні з можливостями винищувачів F-16 ці ракети можуть знищити Чорноморський флот Російської Федерації.

Також ми писали, що росіяни починають підозрювати, що їхня "досада" у столиці та окупованому Криму — це лише інформаційні заяви. Попри насиченість ППО, їхні міста щодня страждають від дронових та ракетних ударів.