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Корабли РФ продолжают маневрировать в Черном море: сколько "Калибров"

1 сентября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ракетоносители снова на чередовании в Черном море
Российские корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Оперативная ситуация на юге Украины остается напряженной, противник продолжает маневры в северо-западной части Черного моря. После ночной атаки на дежурстве остались ракетоносители, поэтому вероятность повторных ударов остается высокой.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых есть ракетоносители;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль.

"На боевом дежурстве осталось 2 надводных ракетоносителя, снаряжение ракетами типа "Калибр" может достигать 16", — говорится в сообщении военных.

Обстрелы Украины

За минувшие сутки враг совершил 44 артиллерийских обстрела с использованием 220 снарядов. Среди населенных пунктов пострадали жилищные секторы Станислава и Херсона. Зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей, люди не пострадали.

Напомним, украинская армия уже использует противокорабельные ракеты Harpoon для защиты побережья Черного моря, в частности Одессы. Но в сочетании с возможностями истребителей F-16, эти ракеты могут уничтожить Черноморский флот Российской Федерации.

Также мы писали, что россияне начинают подозревать, что их "досада" в столице и оккупированном Крыму — это лишь информационные заявления. Несмотря на насыщенность ПВО, их города ежедневно страдают дроновыми и ракетными ударами.

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