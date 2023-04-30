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Кораблям РФ безпечніше перебувати у морі, ніж у бухтах Севастополя, — Братчук

30 квітня 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кораблям РФ безпечніше перебувати у морі
Проукраїнський мітинг у Криму. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни стали обережніше маневрувати у Чорному морі. Це сталося після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі. 

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, ворог боїться і знає, що в України є відповідні засоби вогневого ураження.

"Вони зараз будуть проситися виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трошечки безпечніше, ніж знаходитися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама "бавовна" має риси "зростати" і в морській воді", — наголосив він.

Братчук зазначає, що після вчорашньої пожежі ворог почав панікувати у Криму. Це можна побачити по заторах на мосту, як усі зрадники тікають.

"У ворога паніка, він втрачає всі механізми управління на окупованих територіях. І для цього вони відвертають увагу свого населення від реальних проблем різними гучними заявами", — зазначив Сергій Братчук.

Також речник ОВА прокоментував заклики сенаторки Ковітіді, щодо ударів "помсти" по Одесі.

"Пропоную цій сенаторці долучитися до загону колаборантів, які збираються йти на Одесу. Український суд радо всіх зустріне", — констатує Братчук. 

Нагадаємо, ексдепутатка Верховної Ради Криму заявила, що за удари по Севастополю треба "помститися" Одесі. Колаборантка обурена, що у тимчасово окупованому місті палає нафтобаза.

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