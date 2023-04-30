Кораблям РФ безопаснее находиться в море

Проукраинский митинг в Крыму. Фото: УНИАН

Россияне стали более осторожно маневрировать в Черном море. Это произошло после взрывов во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте также:

По его словам, враг боится и знает, что у Украины есть соответствующие средства огневого поражения.

"Они сейчас будут проситься выходить на боевое дежурство, потому что это, пожалуй, немножко безопаснее, чем находиться в бухтах временно оккупированного Севастополя. Хотя тот же "хлопок" имеет черты "расти" и в морской воде", — подчеркнул он.

Братчук отмечает, что после вчерашнего пожара враг начал паниковать в Крыму. Это можно увидеть по пробкам на мосту, как все предатели бегут.

"У врага паника, он теряет все механизмы управления на оккупированных территориях. И для этого они отвлекают внимание своего населения от реальных проблем разными громкими заявлениями", — отметил Сергей Братчук.

Также спикер ОВА прокомментировал призывы сенатора Ковитиди по поводу ударов "отмщения" по Одессе.

"Предлагаю этому сенаторке присоединиться к отряду коллаборантов, которые собираются идти в Одессу. Украинский суд радушно всех встретит", — констатирует Братчук.

Напомним, эксдепутат Верховной Рады Крыма заявила, что за удары по Севастополю нужно "отомстить" Одессе. Колаборантка возмущена, что во временно оккупированном городе горит нефтебаза.