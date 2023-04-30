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Яка кількість російських ракетоносіїв на чергуванні у Чорному морі

30 квітня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорному морі меншає кількість російських кораблів
Запуск крилатої ракети з моря. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Погодні умови відіграють роль на кількості корабельного угруповання росіян у Чорному морі.Ракетоносії не можуть маневрувати на великих хвилях. 

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України. 

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За інформацією військових, наразі у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів. Ракетоносіїв на чергуванні не зафіксовано. 

Ситуація в інших морях

У Середземному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких один ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" становить до 16 ракет. 

В Азовському морі знаходиться на чергуванні один великий десантний корабель. 

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, за повідомленням повітряного командування "Південь", 29 квітня, близько 10:00 на південному напрямку було знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня. При цьому окупанти з артилерії обстріляли Миколаївський район.

Додамо, Росія мстить Миколаєву та області за відновлення після їхньої тривалої окупації. Вони обстрілюють мирне населення, щоби показати свою міць. За словами керівниці пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, вони спеціально застосовують тактику "залякування", коли мирне населення вже відвикло від постійних обстрілів.

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