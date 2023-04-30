В Черном море уменьшается количество российских кораблей

Запуск крылатой ракеты с моря. Фото: росСМИ

Погодные условия играют роль на количестве корабельной группировки россиян в Черном море. Ракетоносители не могут маневрировать на больших волнах.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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По информации военных, в Черном море находятся семь вражеских кораблей. Ракетоносители на дежурстве не зафиксированы.

Ситуация в других морях

В Средиземном море находятся четыре корабля РФ, из которых один ракетоноситель. Общий залп "Калибров" составляет до 16 ракет.

В Азовском море находится на дежурстве один большой десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, по сообщению воздушного командования "Юг", 29 апреля, около 10:00 на южном направлении был уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня. При этом кафиры из артиллерии обстреляли Николаевский район.

Добавим, Россия мстит Николаеву и области за восстановление после их длительной оккупации. Они обстреливают мирное население, чтобы показать свою мощь. По словам руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк, они специально применяют тактику "устрашения", когда мирное население уже отвыкло от постоянных обстрелов.