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Ракетоносіїв у Чорному морі немає, — Гуменюк

30 квітня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносіїв у Чорному морі немає
Ракетоносій чатує біля узбережжя. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через сильний шторм росіяни були вимушені зменшити свою присутність у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, п'ятибальний шторм у морі змусив росіян дещо змінити свої плани та відправити частину кораблів у бухти. Але небезпека залишається досить високою.

"Вони наразі маневрують у тому районі, який поки що вважають для себе безпековим і розосередили у ньому свої сили", — наголошує речниця "Півдня".

Також військова додає, що росіяни не мають достатньої сили для безпечного утримання ракетоносіїв у морі. 

"Це говорить про певну паузу, але цілком ймовірно, що з покращенням погоди вони повернуться на бойове чергування", — зазначає Наталя Гуменюк. 

Наразі на бойовому чергуванні фіксується 11 ворожих кораблів й один — в Азовському.

Нагадаємо, ексдепутатка Верховної Ради Криму заявила, що за удари по Севастополю треба "помститися" Одесі. Колаборантка обурена, що у тимчасово окупованому місті палає нафтобаза.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, яке передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

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