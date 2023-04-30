Ракетоносіїв у Чорному морі немає, — Гуменюк
Через сильний шторм росіяни були вимушені зменшити свою присутність у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами, п'ятибальний шторм у морі змусив росіян дещо змінити свої плани та відправити частину кораблів у бухти. Але небезпека залишається досить високою.
"Вони наразі маневрують у тому районі, який поки що вважають для себе безпековим і розосередили у ньому свої сили", — наголошує речниця "Півдня".
Також військова додає, що росіяни не мають достатньої сили для безпечного утримання ракетоносіїв у морі.
"Це говорить про певну паузу, але цілком ймовірно, що з покращенням погоди вони повернуться на бойове чергування", — зазначає Наталя Гуменюк.
Наразі на бойовому чергуванні фіксується 11 ворожих кораблів й один — в Азовському.
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