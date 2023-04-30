Ракетоносителей в Черном море нет

Ракетоноситель подстерегает у побережья. Фото: УНИАН

Из-за сильного шторма россияне были вынуждены уменьшить свое присутствие в Черном море. На боевом дежурстве нет ракетоносителей.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, пятибалльный шторм в море заставил россиян изменить свои планы и отправить часть кораблей в бухты. Но опасность остается достаточно высокой.

"Они сейчас маневрируют в том районе, который пока считают для себя безопасным и рассредоточили в нем свои силы", — отмечает спикер "Юга".

Также военная добавляет, что у россиян нет достаточной силы для безопасного удержания ракетоносителей в море.

"Это говорит об определенной паузе, но вполне вероятно, что с улучшением погоды они вернутся на боевое дежурство", — отмечает Наталья Гуменюк.

На боевом дежурстве фиксируется 11 вражеских кораблей и один — в Азовском.

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