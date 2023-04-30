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Ракетоносителей в Черном море нет, — Гуменюк

30 апреля 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ракетоносителей в Черном море нет
Ракетоноситель подстерегает у побережья. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за сильного шторма россияне были вынуждены уменьшить свое присутствие в Черном море. На боевом дежурстве нет ракетоносителей.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, пятибалльный шторм в море заставил россиян изменить свои планы и отправить часть кораблей в бухты. Но опасность остается достаточно высокой.

"Они сейчас маневрируют в том районе, который пока считают для себя безопасным и рассредоточили в нем свои силы", — отмечает спикер "Юга".

Также военная добавляет, что у россиян нет достаточной силы для безопасного удержания ракетоносителей в море.

"Это говорит об определенной паузе, но вполне вероятно, что с улучшением погоды они вернутся на боевое дежурство", — отмечает Наталья Гуменюк.

На боевом дежурстве фиксируется 11 вражеских кораблей и один — в Азовском.

Напомним, экс-депутат Верховной Рады Крыма заявила, что за удары по Севастополю нужно "отомстить" Одессе. Колаборантка возмущена, что во временно оккупированном городе горит нефтебаза.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое предусматривает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

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