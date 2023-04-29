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У штормовому Чорному морі залишається велика кількість російських кораблів

29 квітня 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У штормовому Чорному морі залишається велика кількість російських кораблів
Російські кораблі на рейді. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі п'ятибальний шторм, проте ворожі кораблі залишаються на чергуванні. На бойовому рейді перебуває один ракетоносій РФ.

 Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України. 

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За інформацією військових, наразі у Чорному морі перебувають 12 ворожих кораблів, з яких один ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" становить 8 ракет. Проте не слід вважати, що небезпека минула. 

"Ворог може завдавати удари з моря як точково, так й під час комбінованої масованої ракетної атаки", — наголосила речниця "Півдня" Наталія Гуменюк. 

Ситуація в інших морях

У Середземному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких один ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" становить до 16 ракет. 

В Азовському морі перебуває один великий десантний корабель. 

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення надводних БпЛА.

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