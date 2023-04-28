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Російський флот повертається у бухти: скільки кораблів на чергуванні у Чорному морі

28 квітня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Через шторм російський флот повертається у бухти
Російський ракетоносій "Калібрів". Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Активність маневрування у Чорному морі знижена через штормове попередження. Проте ракетоносії залишаються на рейді.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України. 

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За інформацією військових, наразі у Чорному морі перебувають 13 ворожих кораблів, з яких два підводних і один надводний ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" 24 ракети.

Ситуація в інших морях

У Середземному морі перебувають чотири кораблі РФ, з яких один ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" становить до 16 ракет. 

В Азовському морі перебуває один великий десантний корабель. 

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, вчора з акваторії Чорного моря кораблі РФ атакували Миколаїв ракетами типу "Калібр". Нічний обстріл міста 27 квітня став найбільшим з початку 2023 року. Люди відвикли від подібних дій російських окупантів, тому у місті була невелика паніка. Згодом стало відомо про одного загиблого місцевого жителя і понад 20 поранених.

Також сьогодні ворог завдав чергового ракетного удару по Україні. Було випущено 23 крилаті ракети Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня. Сили ППО знищили 21 ракету, з них 11 у повітряному просторі Києва та області. На жаль, є влучання по житлових будинках. Зокрема, в Умані на Черкащині, в місті Українка, що на Київщині, та у Дніпрі. Загинуло щонайменше 12 осіб.

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