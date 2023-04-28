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Российский флот возвращается в бухты: сколько кораблей на дежурстве в Черном море

28 апреля 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из-за шторма российский флот возвращается в бухты
Российский ракетоноситель "Калибров". Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Активность маневрирования в Черном море снижена из-за штормового предупреждения. Однако ракетоносители остаются на рейде.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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По информации военных, сейчас в Черном море находится 13 вражеских кораблей, из которых два подводных и один надводный ракетоноситель. Общий залп "Калибров" 24 ракеты.

Ситуация в других морях

В Средиземном море находятся четыре корабля РФ, из которых один ракетоноситель. Общий залп "Калибров" составляет до 16 ракет.

В Азовском море находится один большой десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, вчера из акватории Черного моря корабли РФ атаковали Николаев ракетами типа "Калибр". Ночной обстрел города 27 апреля стал самым большим с начала 2023 года. Люди отвыкли от подобных действий российских оккупантов, поэтому в городе была небольшая паника. Впоследствии стало известно об одном погибшем местном жителе и более 20 раненых.

Также сегодня враг нанес очередной ракетный удар по Украине. Было выпущено 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня. Силы ПВО уничтожили 21 ракету, из них 11 — в воздушном пространстве Киева и области. К сожалению, есть попадания по жилым домам. В частности, в Умани на Черкасчине, в городе Украинка Киевской и Днепре. Погибли не менее 12 человек.

 

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