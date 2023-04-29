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В штормовом Черном море остается большое количество российских кораблей

29 апреля 2023 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В штормовом Черном море остается большое количество российских кораблей
Российские корабли на рейде. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море пятибалльный шторм, однако вражеские корабли остаются на дежурстве. На боевом рейде находится один ракетоноситель РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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По информации военных, в Черном море находятся 12 вражеских кораблей, из которых один ракетоноситель. Общий залп "Калибров" составляет 8 ракет. Однако не следует считать, что опасность миновала.

"Враг может наносить удары с моря как точечно, так и во время комбинированной массированной ракетной атаки", — подчеркнула спикер "Юга" Наталья Гуменюк.

Ситуация в других морях

В Средиземном море находятся четыре корабля РФ, из которых один ракетоноситель. Общий залп "Калибров" составляет до 16 ракет.

В Азовском море находится один большой десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания надводных БпЛА.

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