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Месть мирному населению за неудачи на фронте: военные назвали причины обстрела Николаева

29 апреля 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Военные назвали причины обстрела Николаева
Последствия русских обстрелов Николаева. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россия мстит Николаеву и области за восстановление после их длительной оккупации. Они обстреливают мирное население, чтобы показать свою мощь.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, они специально применяют тактику "устрашения", когда мирное население уже отвыкло от постоянных обстрелов.

"Это такая демонстрация силы, что у них есть оружие, которое может создать беспокойство не только на прифронтовых территориях", — отмечает спикер "Юга".

Также военная добавила, что россияне долго накапливали ракетный потенциал, чтобы продемонстрировать свою мощность. Очередной акт терроризма по Николаеву, Умани — это ракетное применение, которое они смогли себе позволить для этих атак.

Гуменюк отметила, что удары по Николаеву могут означать также, что это месть за такое возрождение.

"Армии РФ нужна мотивация, и когда нет побед, то и ракетные удары по тыловому городу и уничтожение гражданской инфраструктуры можно выдать за победу", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, 27 апреля российские оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Николаеву из акватории Черного моря. Городской голова Николаева отмечает, что ночной обстрел города стал самым большим с начала 2023 года.

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