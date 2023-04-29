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Помста мирному населенню за невдачі на фронті: військові назвали причини обстрілу Миколаєва

29 квітня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Військові назвали причини обстрілу Миколаєва
Наслідки російських обстрілів Миколаєва. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія мститься Миколаєву та області за відновлення після їхньої тривалої окупації. Вони обстрілюють мирне населення, щоб показати свою потужність.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, вони спеціально застосовують тактику "залякування", коли мирне населення вже відвикло від постійних обстрілів.

"Це така демонстрація сили, що вони мають зброю, яка може створити неспокій не тільки на прифронтових територіях", — наголошує речниця "Півдня". 

Також військова додала, що росіяни накопичували тривалий час ракетний потенціал, щоб продемонструвати свою потужність. Черговий акт тероризму по Миколаєву, Умані — це і є ракетне застосування, яке вони змогли собі дозволити для цих атак.

Гуменюк зазначила, що удари по Миколаєву можуть означати також, що це помста за таке відродження.

"Армії РФ потрібна мотивація, і коли немає перемог, то й ракетні удари по тиловому місту і знищення цивільної інфраструктури можна видати за перемогу", — додала Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, 27 квітня російські окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Миколаєву з акваторії Чорного моря. Міський голова Миколаєва зазначає, що нічний обстріл міста став найбільшим з початку 2023 року.

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