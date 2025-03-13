Ракетоносії у морях - небезпека для Одещини

Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Росія вивела кораблі з Чорного моря, проте продовжує створювати загрозу в акваторії Середземного. Сьогодні, 13 березня, ворог знову вивів на патрулювання 3 носії крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Середземному морі наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторіях Чорного та Азовського активності ворога не помічено.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 4 судна, які потім прямували у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли 4 кораблі, 2 із яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки прильотів по Одещині. А також про атаку на Дніпропетровщину.